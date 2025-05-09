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Израиль

В боях на юге Газы погибли двое бойцов ЦАХАЛа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 09 мая 2025 г., 05:56 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 06:46
В боях на юге Газы погибли двое бойцов ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации: в боях на юге сектора Газы 7 мая 2025 года погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа. Названы имена погибших.

Сержант Ишай Эльяким Урбах, 20 лет, из Зихрон-Яакова, боец 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак".

Старший сержант Ям Фрид, 21 год, из Салита, боец ​​разведбатальона бригады "Голани".

В боях были тяжело ранены офицер разведбатальона бригады "Голани" и офицер 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак", а также двое военнослужащих 605-го инженерного батальона.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 856 военнослужащих ЦАХАЛа.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

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