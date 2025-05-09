Все школы в Израиле в пятницу работали в обычном режиме

Министерство образования сообщает, что в пятницу, 9 мая, практически все школы страны открылись в обычном режиме, лишь восемь школ открылись частично (не все классы работали). Об этом сообщает "Сругим".

После договоренности по вопросу сокращения зарплат учителей и воспитателей детских садов, в четверг вечером министерство финансов и Профсоюз учителей объявили о достижении окончательного соглашения. В рамках этого соглашения будет осуществлено меньшее сокращение зарплаты, чем планировалось изначально: на 0,95%, а не на 3,307%.

Кроме того, государство не будет сокращать надбавки и премии, взносы в пенсионный фонд, не пострадают и выплаты работников, выходящих на бюджетную пенсию. Кроме того, в календарь будут добавлены два дополнительных выходных дня – в этом году на Лаг ба-Омер (15 мая 2025 года) и в следующем, так же на Лаг ба-Омер (5 мая 2026).