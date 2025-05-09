Опрос "Мaaрива": с Беннетом и без него партии нынешней оппозиции побеждают Нетаниягу

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 23 мандата.

Партия НДИ получила бы 17 мандатов, "Демократим" и "Махане Мамлахти" – по 16 мандатов, "Еш Атид" – 13, "Оцма Йегудит" – 9, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5. "Ционут Датит" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

В этом случае у нынешней коалиции, возглавляемой Биньямином Нетаниягу, было бы всего 48 мандатов (самый низкий показатель за длительный период), а оппозиция без арабских партий смогла бы сформировать коалицию, опирающуюся на 62 мандата.

Если бы в выборах участвовала партия "Беннет-2026", созданная экс-премьером Нафтали Беннетом и еще никак себя не проявившая, то она набрала бы больше всего мандатов – 24. Далее в этом случае следуют: "Ликуд" – 21 мандат, "Демократим" – 11, НДИ – 10, "Еш Атид" – 10, "Оцма Йегудит" – 9, "Махане Мамлахти" – 9, ШАС – 9, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5.

Таким образом, партия Беннета отбирает мандаты прежде всего у НДИ, "Махане Мамлахти", "Демократим", "Еш Атид", "Ликуда".

В этом случае нынешняя коалиция Нетаниягу имела бы еще меньше – 46 мандатов. А партия Беннета и партии нынешней оппозиции (без арабских партий) могли бы рассчитывать на 64 мандата, что позволяло бы сформировать коалицию.

В рамках опроса рассматривался и сценарий участия в выборах двух новых партий – "Беннет-2026" и партии резервистов. Тогда партия Беннета набирала бы 22 мандата, а резервисты – 7. И вновь вместе с ними нынешняя оппозиция (без арабских партий) уверенно формировала бы коалицию.

Опрос "Маарива" также показывает, что почти половина израильтян (47%) считают, что правильным способом решения вопроса о призыве на военную службу является направление повесток всем лицам, подлежащим призыву, в соответствии с указаниями начальника генштаба ЦАХАЛа. 40% считают, что было бы более целесообразней принять закон о воинской повинности, который постепенно привел бы к призыву харедим.

Опрос также показывает, что большинство израильтян (58%) поддерживают забастовку учителей.