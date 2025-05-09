Закон о возвращении, игры харедим, выход партии Беннета. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Первая неделя летней сессии Кнессета 25-го созыва привела в движение политическую систему. Угрозы ультраортодоксов развалить коалицию стали более грозными, чем когда-либо прежде. Коалиция вновь занялась сбором дешево стоящих голосов, приобретаемых путем нападок на закон о возвращении, В оппозиции идет смертельная схватка за голоса, которые сейчас отходят к Нафтали Беннету. Сам Беннет завершил оформление собственной партии и продолжает воздерживаться от каких-либо содержательных заявлений, способных пролить свет на его позицию по актуальным вопросам.

И все же первые дни работы сессии не изменили уже привычного впечатления, что ключи к политическому Голливуду находятся в руках премьер-министра Биньямин Нетаниягу. На данном этапе, судя по всему, только он решит как и когда завершит работу Кнессет 25-го созыва. Впрочем к этому решению его может подтолкнуть человек, не участвующий напрямую в израильской политике – президент США Дональд Трамп.

Сессия Кнессета: ультраортодоксы начинают атаку

В первый день летней сессии по коридорам Кнессета прошел слух, что "Яадут а-Тора" и ШАС приняли решение не голосовать с коалицией. Два депутата от одной из этих партий дали мне противоположные ответы. "Да", – однозначно ответил один. "Нет", – не менее однозначно ответил другой. Ни один из собеседников не ставил своей целью ввести в заблуждение. Ситуация развивалась и меняется стремительно.

Два процесса идут параллельно и грозят обвалить коалицию Нетаниягу, подобно тому, что произошло в ноябре 2018 года.

Ультраортодоксальные партии требуют решить проблему. "Мы ждали с первого дня работы нынешней коалиции. Мы подставили плечо нынешней коалиции в юридической реформе, мы не вмешиваемся в то, как Нетаниягу ведет войну. Но мы не можем быть в позиции бедных родственников, ожидающих подачки", – сказал мне на этой неделе в Кнессете советник одного из министров от "Яадут а-Тора". На вопрос о перспективах выхода из коалиции он ответил крайне неопределенно.

Нетерпение ультраортодоксов и их требование решить проблему призыва учащихся йешив усугубляется позицией, которую занял по этому поводу начальник генерального штаба Эяль Замир. Если кто-то ждал, что преемник Герци А-Леви проявит "сговорчивость" – иными словами пойдет на поводу у коалиции в том, что касается закона о призыве, то они просчитались. Замир раз за разом повторяет, что "призываться должны все". Эта декларация пока не подкрепляется активными действиями в виде операций военной полиции по охоте за дезертирами, но подкрепляется рассылкой тысяч повесток, нервирующих раввинов и политиков ультраортодоксального сектора.

В коалиции тем временем продолжают попытки изобрести конструкцию, которая устроит главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна (и армию) с одной стороны и ультраортодоксальные партии – с другой. На данный момент, эта задача выглядит невыполнимой, несмотря на заявления Эдельштейна о прогрессе в ходе работы над законопроектом. Однако, судя по всему, прогресс не столь очевиден. Вечером 7 мая в канцелярии премьер-министра состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с министром обороны Исраэлем Кацем и главой партии ШАС Арье Дери. Эдельштейн, участие которого в этой встрече анонсировалось, в итоге приглашен не был. Это тоже немало говорит о ходе переговоров по законопроекту.

Ультраортодоксы тем временем от слов перешли к делу. Харедим не намерены (на данном этапе) разваливать коалицию. Пока ШАС и "Яадут а-Тора" "всего лишь" не голосуют за законопроекты, предложенные коалицией. Этого оказалось достаточно для того, чтобы коалиция была вынуждена снять с обсуждения на этой неделе все законопроекты, в том числе законопроект о разделении функций юридического советника правительства. Несмотря на серьезность такого демарша и вызванные им реакции – это еще не отказ от союза с Нетаниягу. Выражаясь футбольным языком, харедим показали коалиции "желтую карточку". Для более серьезных шагов им необходима политическая альтернатива, которой пока не наблюдается. Публикации о переговорах, которые якобы ведут ультраортодоксальные партии с Нафтали Беннетом, выглядят, мягко говоря, не слишком убедительно. Практически невозможно представить ситуацию, при которой Беннет в состоянии предложить харедим больше, чем нынешнее правительство. Более всего такие "сливы" похожи на еще один такт в этом бесконечном танго.

Закон о возвращении. Коалиция борется с "гоями"?

Тем временем в коалиции вспомнили о необходимости выполнять коалиционные соглашения. Депутат Ави Маоз, глава партии "Ноам", вновь представил законопроект об отмене пресловутого "параграфа о внуках". Маоз, недавно покинувший пост заместителя министра, и тем самым получив право подавать законопроекты, начал именно с поправки к "закону о возвращении".

Межминистерская комиссия по законодательству этот законопроект заблокировала, благодаря вето, право на которое имеет партия Гидеона Саара. На заседании однако прозвучало немало цветастых высказываний из уст министра связи Шломо Караи ("Ликуд"), который помимо прочего заявил, что параграф о внуках позволяет ввозить в Израиль "полных гоев, которых привозит сюда Либерман, и которые получают корзину абсорбции, а через два дня возвращаются к себе домой".

Авигдор Либерман разумеется не остался в долгу: "Беспрецедентное по наглости и подлости заявление министра связи Шломо Караи ясно свидетельствует об истинном отношении этой партии к русскоязычным израильтянам и о том месте, которое она отводит им в жизни страны".

Не получив поддержки правительства, Маоз представил частный законопроект. В коалиции объявили, что обсуждение откладывается на два месяца. В партии "Ямин Мамлахти" заявляют, что вето будет наложено и далее.

Напомню, что изменение закона о возвращении является частью коалиционных соглашений не только с партией "Ноам", но и с партиями ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит". Министр алии и интеграции Офир Софер, входящий в партию Беннета, никак не отреагировал на новую-старую инициативу Маоза.

Премьер-министр с небольшой задержкой, но все же объявил, что закон о возвращении изменен не будет.

На данном этапе этот законопроект приносит очевидную политическую прибыль всем "участникам соревнований". Каждая сторона красуется перед своими избирателями, набирая очки в преддверии новой предвыборной кампании.

Пока что трудно представить, как этот законопроект может быть утвержден. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы партия Гидеона Саар вышла из правительства – тем более после того, как ее лидеры пришли к соглашению с Нетаниягу о возвращении в "Ликуд". Пока они остаются в коалиции, действует право вето, записанное в коалиционных соглашениях. Складывается впечатление, что инициаторы поправки удовлетворятся шумом и пиар-прибылью, которую заработали. Но нельзя забывать, что изменение закона о возвращении также записано в коалиционных соглашениях. Как Нетаниягу будет разруливать очередной скандал и маневрировать между теми, кому он дал несопоставимые обещания, остается только гадать.

Оппозиция: все против всех

На фоне трений в коалиции можно было ожидать, что оппозиция попытается расшатать еще более основы, на которых базируется правительство. Однако вместо этого в оппозиции продолжают бороться друг с другом. Так например, на этой неделе фракция "Еш Атид" не стала голосовать за законопроект, представленный депутатом от "Махане Мамлахти" Матаном Кааной. Причина, вернее повод: законопроект подан совместно с депутатом Лимор Сон-Армелех от партии "Оцма Иегудит". Учитывая, что речь идет о законопроекте, предусматривающем увеличение материальной помощи вдовам погибших солдат, очевидно, что никаких принципиальных возражений против законопроекта у Лапида нет. Его возражение только и исключительно политическое. Лапид продолжает линию, выбранную им в начале этой войны: никакого сотрудничества с коалицией до тех пор, пока в ней находится Итамар Бен-Гвир.

Чем больше опросов появляется, тем более явными становятся смена лидеров в оппозиции. "Махане Мамлахти" и "Еш Атид" теряют мандаты (есть опросы, в которых они набирают менее десяти мандатов), а НДИ Авигдора Либермана и "Демократим" Яира Голана усиливаются. Неизменное пребывание Бени Ганца в центре политической карты перестало привлекать израильтян, ищущих ясные ответы на непростые вопросы.

Яир Лапид продолжает искать точку опоры. Он делает заявления, касающиеся разных тем, надеясь на отклик избирателей. Пока что эти надежды не оправдываются.

Нафтали Беннет завершил на этой неделе процесс регистрации своей партии. Это не прибавило ясности в том, что касается его программы: в регистрационных документах записаны самые общие слова. Беннет постарается следовать этой "политике туманности", так как отказ от нее неизбежно повлечет за собой отток голосов в одну из сторон. Единственная цель, которая не вызывает сомнений в программе партии – призыв ультраортодоксов. Беннет попытается отобрать голоса у Либермана, а также отправить за грань электорального барьера Смотрича, который все громче высказывается также в пользу призыва учащихся йешив. Если судить по опросам, то вступление Беннета в игру, очевидным образом не в команде Нетаниягу, дает оппозиции возможность сменить власть. Осталось не растерять мандаты по ходу предвыборной кампании, что с незавидным постоянством происходит с партиями, которые возглавляет Нафтали Беннет.

Война и суд: влияние на политику

На этой неделе премьер-министр Нетаниягу и министр обороны Кац продолжили говорить о новой военной операции. Она даже получила свое название – "Колесницы Гидеона". Однако на данный момент ее начало отложено и дата ее начала находится практически полностью во власти президента США Дональда Трампа. Израиль не хочет портить предстоящий на следующей неделе визит Трампа в регион (пока визит Трампа в Израиль не планируется). Да и по поводу намерений самого Нетаниягу нет единого мнения. Готов ли он на широкомасштабную операцию в Газе, захват большей части территории сектора и длительный контроль над ней? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов – как явка резервистов, так и добро со стороны Вашингтона. Риторика премьер-министра не оставляет сомнений в его намерениях начать решающую операцию против ХАМАСа. Однако стоит напомнить, что и "соглашения Авраама" появились крайне неожиданно – в тот самый момент, когда казалось, что распространение израильского суверенитета почти свершившийся факт. Риторика далеко не всегда коррелирует с последующими шагами премьер-министра Израиля.

На уходящей неделе завершился этап допроса адвокатом на суде над Нетаниягу. В ближайшее время должен начаться допрос премьер-министра представителями обвинения, а это будет совсем другая история. Нетаниягу ни на секунду не забывает о возможности внесудебной сделки, однако пока что прокуратура готова только на сделку, частью которой будет признание действий Нетаниягу позорными, такой сценарий означает его вынужденный уход из политики. На это премьер-министр не готов, однако ясно, что такая возможность по-прежнему существует.