Офис Нетаниягу: Закон о Возвращении изменен не будет

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовал комментарий в связи с публикацией "Кан" о том, что правительство возобновило обсуждение внесения поправок в Закон о Возвращении, на основании которых будет отменено право на репатриацию для так называемых "внуков евреев". В публикации приводились слова министра связи Шломо Караи ("Ликуд"): "Либерман привозит гоев, которые приезжают по Закону о Возвращении, получают "корзину абсорбции" и возвращаются домой".

Офис Нетаниягу заявляет: "В связи с распространившимися в последнее время сообщениями о возможных изменениях в Законе о возвращении - этот закон не будет изменен. Этот закон во всех его положениях является важным для государственности Израиля и выражением глубокой приверженности государства всему еврейскому народу. Любые попытки представить иную картину — не имеют под собой оснований и противоречат позиции высшего политического руководства. Использование оппозицией и безответственными комментаторами столь чувствительных тем в целях политических или медийных спекуляций противоречит принципам ответственности и государственной зрелости. Подобные действия искажают действительность и подрывают общественное доверие. Этот вопрос не находится на повестке дня, и попытки представить его как актуальный — вводят общественность в заблуждение и подрывают национальное единство. Государство Израиль продолжит укреплять связи с еврейскими общинами диаспоры, полностью соблюдая право на репатриацию, закреплённое в действующем законе".