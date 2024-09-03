Штаб семей похищенных организует серию демонстраций по всей стране
время публикации: 03 сентября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 15:31
Во вторник вечером в разных районах страны пройдут демонстрации с призывом немедленного заключения сделки с ХАМАСом, которая вернет 101 удерживаемого террористами заложника. Акции устраивает Штаб семей похищенных.
Главная демонстрация пройдет возле базы Генштаба ЦАХАЛа "Кирия" в Тель-Авиве, она начнется в 19:00. Ожидаются также демонстрации в Ашкелоне, Кармиэле, Модиине и других населенных пунктах страны.
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