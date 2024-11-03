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Штаб семей похищенных: "Окружение премьера делало все, чтобы помешать вернуть заложников"

время публикации: 03 ноября 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 21:34
Штаб семей похищенных: "Окружение премьера делало все, чтобы помешать вернуть заложников"
Avshalom Sassoni/Flash90

В Штабе семей похищенных прокомментировали сообщения о том, что пресс-секретарь канцелярии главы правительства по вопросам безопасности и армии Эли (Элиэзер) Фельдштейн подозревается в разглашении секретных документов зарубежным журналистам. Речь идет, среди прочего, о документах о ходе переговоров об освобождении похищенных.

Представители Штаба отмечают, что источник постоянных нападок на похищенных и их семьи известен, известен "заказчик" и известны мотивы. Они указывают, что в соответствии с результатами расследования, "ближайшее окружение премьер-министра действовало таким образом, который наносил ущерб безопасности государства, чтобы предотвратить возвращение похищенных".

В Штабе подчеркивают, что возвращение похищенных – это моральный, этический и лидерский долг правительства Израиля и премьер-министра, и указывают, что "подобные действия ставят под угрозу жизнь и здоровье заложников и провоцируют ХАМАС причинять им вред".

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