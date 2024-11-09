Совет национальной безопасности оценил ситуацию в Амстердаме

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля оценил ситуацию в Амстердаме.

По оценкам сил безопасности, волна насилия утихла, поэтому израильтянам не запрещается гулять по городу.

Тем не менее, СНБ напоминает, что поскольку в Нидерландах действует второй уровень угрозы, рекомендуется принимать повышенные меры предосторожности, воздержаться от ношения одежды или атрибутики, указывающей на принадлежность к Израилю или еврейской общине, проявлять бдительность.

В случае любой угрозы следует связаться с местными силами безопасности и одновременно сообщить о ней в оперативный центр СНБ (02-6667444).

Всем израильтянам, выезжающим за границу, рекомендуется соблюдать правила предосторожности, опубликованные на сайте СНБ и проверять уровень угрозы перед покупкой авиабилетов.