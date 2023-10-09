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    В Израиле

    Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий

    время публикации: | последнее обновление:
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    Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий
    Atia Mohammed/Flash90

    Понедельник, 9 октября 2023 года, третий день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".

    В течение первого дня войны террористы захватили десятки израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

    По состоянию на вечер второго дня войны было известно о примерно 700 погибших в Израиле и более 2300 пострадавших.

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    Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

    Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

    В течение первых двух дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля.

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    ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в Газы. Поражены сотни объектов в секторе.

    Минздрав Газы сообщает о более 400 убитых и свыше 2300 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация сотен террористов на территории Израиля.

    По данным UNRWA, более 120 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

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    Нанесен удар по дому на южной окраине Рафаха (юг сектора Газы). Есть убитые и раненые.

    Ракетный обстрел Нетивота.

    Разрешена к публикации информация о том, что бригадный генерал Роман Гофман, командир дивизии "Башан", был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.

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    Телеканал CNN раскрыл данные документа правительства США для внутреннего пользования, из которого следует, что известно о гибели не менее трех американцев, в результате нападения террористов из Газы 7 октября 2023 года. Кроме того, есть американцы в списках пропавших без вести. Возможно, они пленены и находятся теперь на территории сектора Газы.

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    Тревога была слышна в Ашкелоне и окрестностях. Слышны взрывы. Работает система ПРО "Железный купол".

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    В центре Израиля вновь был слышен взрыв. Предварительного сигнала тревоги не было.

    Ранее в Ашкелоне были зафиксированы попадания. Одна из ракет попала в жилой дом. Восемь раненых от легкой до средней степени тяжести. Одна женщина нуждалась в помощи для выведения из нервного шока.

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