Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий
Понедельник, 9 октября 2023 года, третий день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".
В течение первого дня войны террористы захватили десятки израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.
По состоянию на вечер второго дня войны было известно о примерно 700 погибших в Израиле и более 2300 пострадавших.
Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)
Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.
В течение первых двух дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля.
ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в Газы. Поражены сотни объектов в секторе.
Минздрав Газы сообщает о более 400 убитых и свыше 2300 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация сотен террористов на территории Израиля.
По данным UNRWA, более 120 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.
Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Нанесен удар по дому на южной окраине Рафаха (юг сектора Газы). Есть убитые и раненые.
Ракетный обстрел Нетивота.
Разрешена к публикации информация о том, что бригадный генерал Роман Гофман, командир дивизии "Башан", был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.
Телеканал CNN раскрыл данные документа правительства США для внутреннего пользования, из которого следует, что известно о гибели не менее трех американцев, в результате нападения террористов из Газы 7 октября 2023 года. Кроме того, есть американцы в списках пропавших без вести. Возможно, они пленены и находятся теперь на территории сектора Газы.
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Тревога была слышна в Ашкелоне и окрестностях. Слышны взрывы. Работает система ПРО "Железный купол".
В центре Израиля вновь был слышен взрыв. Предварительного сигнала тревоги не было.
Ранее в Ашкелоне были зафиксированы попадания. Одна из ракет попала в жилой дом. Восемь раненых от легкой до средней степени тяжести. Одна женщина нуждалась в помощи для выведения из нервного шока.