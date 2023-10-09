Третий день войны с ХАМАСом. Хронология событий

Понедельник, 9 октября 2023 года, третий день войны Израиля с ХАМАСом. ЦАХАЛ именует эту военную операцию "Железные мечи". ХАМАС дал своим действиям название "Потоп Аль-Аксы".

В течение первого дня войны террористы захватили десятки израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газы.

По состоянию на вечер второго дня войны было известно о примерно 700 погибших в Израиле и более 2300 пострадавших.

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Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

В течение первых двух дней войны террористы выпустили по израильской территории тысячи ракет. Обстрелам подвергались южные и центральные районы Израиля.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные ответные удары по целям в Газы. Поражены сотни объектов в секторе.

Минздрав Газы сообщает о более 400 убитых и свыше 2300 раненых. В этих данных не учитывается ликвидация сотен террористов на территории Израиля.

По данным UNRWA, более 120 тысяч жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

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Распоряжения, касающиеся ограничений для граждан Израиля

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Нанесен удар по дому на южной окраине Рафаха (юг сектора Газы). Есть убитые и раненые.

Ракетный обстрел Нетивота.

Разрешена к публикации информация о том, что бригадный генерал Роман Гофман, командир дивизии "Башан", был тяжело ранен в бою с террористами около Сдерота.

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Телеканал CNN раскрыл данные документа правительства США для внутреннего пользования, из которого следует, что известно о гибели не менее трех американцев, в результате нападения террористов из Газы 7 октября 2023 года. Кроме того, есть американцы в списках пропавших без вести. Возможно, они пленены и находятся теперь на территории сектора Газы.

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Тревога была слышна в Ашкелоне и окрестностях. Слышны взрывы. Работает система ПРО "Железный купол".

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В центре Израиля вновь был слышен взрыв. Предварительного сигнала тревоги не было.

Ранее в Ашкелоне были зафиксированы попадания. Одна из ракет попала в жилой дом. Восемь раненых от легкой до средней степени тяжести. Одна женщина нуждалась в помощи для выведения из нервного шока.