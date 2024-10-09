В бою в Ливане ранен старший советник министра финансов Израиля
время публикации: 09 октября 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 11:01
Старший советник министра финансов Бецалеля Смотрича Шмуэль Бухрис, находящийся сейчас на резервистской службе, был ранен минувшей ночью в ходе боя с террористами "Хизбаллы" на юге Ливана.
В канцелярии министра финансов сообщили, что состояние Бухриса, занимающего должность командира роты в бригаде "Александрони", удовлетворительное.
Напомним, что также в боях в Ливане за последние сутки были тяжело ранены двое бойцов подразделения военной разведки 504 и боец 8207 батальона бригады НАХАЛ.
С начала наземной стадии войны в Ливане погибли 11 военнослужащих ЦАХАЛа.