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Израиль

В бою в Ливане ранен старший советник министра финансов Израиля

время публикации: 09 октября 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 11:01
В бою в Ливане ранен старший советник министра финансов Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Старший советник министра финансов Бецалеля Смотрича Шмуэль Бухрис, находящийся сейчас на резервистской службе, был ранен минувшей ночью в ходе боя с террористами "Хизбаллы" на юге Ливана.

В канцелярии министра финансов сообщили, что состояние Бухриса, занимающего должность командира роты в бригаде "Александрони", удовлетворительное.

Напомним, что также в боях в Ливане за последние сутки были тяжело ранены двое бойцов подразделения военной разведки 504 и боец 8207 батальона бригады НАХАЛ.

С начала наземной стадии войны в Ливане погибли 11 военнослужащих ЦАХАЛа.

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