Палестинский нелегал задержан при попытке забраться в школу в Петах-Тикве

Сотрудники полиции Петах-Тиквы арестовали двоих палестинцев, не имеющих разрешений на пребывание в Израиле: один из них был задержан охранником школы "Амир" при попытке перелезть через забор на территорию школы. При себе у подозреваемых обнаружили перцовый баллончик, нож, перчатки и инструменты, используемые для взлома автомобилей.

По сообщению полиции, свидетели сообщили о двух подозрительных арабах в общественном парке Петах-Тиквы. Прибывший на место патрульный полицейский мотоциклист обнаружил обоих подозреваемых и задержал одного из них, второй попытался сбежать, перепрыгнув через забор на территорию расположенной рядом школы.

Полицейский крикнул охраннику, чтобы тот задержал подозреваемого, охранник выхватил пистолет и произвел арест. Полицейский сапер, прибывший позднее, проверил сумку, которую нелегал бросил на территории школы, в ней был обнаружен перцовый баллончик, нож, перчатки и инструменты для взлома автомобилей.

Родители нескольких сотен детей, находившихся в школе в момент задержания, были уведомлены о происшествии и о том, что их дети в безопасности.