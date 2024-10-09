В результате ракетного обстрела Крайот есть раненые
время публикации: 09 октября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 13:36
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о не менее трех пострадавших в результате недавнего ракетного обстрела Крайот.
МАДА сообщает, что подросток 16 лет получил осколочные ранения средней тяжести, мужчина примерно 50 лет – легкие ранения.
Кроме того, из-за обстрела произошла авария – столкнулись мотоцикл и автомобиль – мужчина 36 лет, ехавший на мотоцикле, получил легкие травмы.
ЦАХАЛ заявляет, что по району Хайфского залива, Акко и Верхней Галилее из Ливана было выпущено около 40 ракет. Некоторые были перехвачены, но несколько ракет упали в жилых районах.