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Израиль

В результате ракетного обстрела Крайот есть раненые

время публикации: 09 октября 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 13:36

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о не менее трех пострадавших в результате недавнего ракетного обстрела Крайот.

МАДА сообщает, что подросток 16 лет получил осколочные ранения средней тяжести, мужчина примерно 50 лет – легкие ранения.

Кроме того, из-за обстрела произошла авария – столкнулись мотоцикл и автомобиль – мужчина 36 лет, ехавший на мотоцикле, получил легкие травмы.

ЦАХАЛ заявляет, что по району Хайфского залива, Акко и Верхней Галилее из Ливана было выпущено около 40 ракет. Некоторые были перехвачены, но несколько ракет упали в жилых районах.

Израиль
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