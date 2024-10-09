Авиация ЦАХАЛа с 1 октября нанесла более 1100 ударов по целям в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что с начала наземной операции в Ливане (1 октября 2024 года) самолеты, вертолеты и БПЛА нанесли более 1100 ударов по целям в южном Ливане.

Целями этих ударов были склады боеприпасов, ракетные пусковые установки, туннели и подземные укрепления, наблюдательные посты и снайперы противника.

Кроме того, еще около 300 авиаударов по целям (в основном с применением БПЛА) было осуществлено силами ЦАХАЛа, действующими в Ливане.

В то же время ВВС ЦАХАЛа продолжали атаковать террористов в секторе Газы, где за тот же период было нанесено около 300 ударов по целям.