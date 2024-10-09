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Израиль

Опубликованы имена погибших в результате обстрела Кирьят-Шмоны

время публикации: 09 октября 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 23:44
Опубликованы имена погибших в результате обстрела Кирьят-Шмоны
Ayal Margolin/Flash90

Разрешены к публикации имена супругов, погибших в результате ракетного обстрела Кирьят-Шмоны. Это 45-летняя Равиталь Йехуд и 43-летний Двир Шарвит.

По информации радиостанции "Кан Бет", Равиталь и Двир переехали в Кирьят-Шмону два года назад. Днем 9 октября они вышли на улицу вместе со своими собаками, когда прозвучал сигнал тревоги, найти укрытие до падения ракеты они не успели. Прибывшие парамедики констатировали их смерть.

По данным муниципалитета Кирьят-Шмоне в городе, который регулярно подвергается ракетным обстрелам, остаются около двух тысяч жителей. Мэр Авихай Штерн попросил их эвакуироваться, пообещав помощь тем, кто решит уехать.

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