Опубликованы имена погибших в результате обстрела Кирьят-Шмоны

Разрешены к публикации имена супругов, погибших в результате ракетного обстрела Кирьят-Шмоны. Это 45-летняя Равиталь Йехуд и 43-летний Двир Шарвит.

По информации радиостанции "Кан Бет", Равиталь и Двир переехали в Кирьят-Шмону два года назад. Днем 9 октября они вышли на улицу вместе со своими собаками, когда прозвучал сигнал тревоги, найти укрытие до падения ракеты они не успели. Прибывшие парамедики констатировали их смерть.

По данным муниципалитета Кирьят-Шмоне в городе, который регулярно подвергается ракетным обстрелам, остаются около двух тысяч жителей. Мэр Авихай Штерн попросил их эвакуироваться, пообещав помощь тем, кто решит уехать.