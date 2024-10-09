Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.10.2024: операции в Тубасе и около Туль-Карема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9.10.2024 действовали в Тубасе, около Туль-Карема (в Зайте), около Шхема (в Салеме), в Калькилии, около Хеврона (в Аль-Аррубе).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9.10.2024.