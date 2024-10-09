x
09 октября 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2024
|
09 октября 2024
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.10.2024: операции в Тубасе и около Туль-Карема

время публикации: 09 октября 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 06:16
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 9.10.2024: операции в Тубасе и около Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 9.10.2024 действовали в Тубасе, около Туль-Карема (в Зайте), около Шхема (в Салеме), в Калькилии, около Хеврона (в Аль-Аррубе).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 9.10.2024.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook