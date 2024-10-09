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Израиль

Снова сигналы тревоги около границы с Ливаном

время публикации: 09 октября 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 15:52
Тревога около северо-западной границы с Ливаном
Yossi Aloni/Flash90

В 15:13 9 октября тревога "Цева адом" была слышна в северо-западной части Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

В 15:27 тревога прозвучала в поселках Мисгав Ам и Маргалийот, около границы с Ливаном.

В 15:35 тревога в Альме, около границы с Ливаном.

В 15:36 тревога во многих районах Верхней Галилеи.

Были зафиксированы пуски и перехваты ракет. Сведений о пострадавших на этот раз не поступало.

Израиль
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