Снова сигналы тревоги около границы с Ливаном

В 15:13 9 октября тревога "Цева адом" была слышна в северо-западной части Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

В 15:27 тревога прозвучала в поселках Мисгав Ам и Маргалийот, около границы с Ливаном.

В 15:35 тревога в Альме, около границы с Ливаном.

В 15:36 тревога во многих районах Верхней Галилеи.

Были зафиксированы пуски и перехваты ракет. Сведений о пострадавших на этот раз не поступало.