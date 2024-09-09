Ракета "Хизбаллы" взорвалась на территории горнолыжного комплекса на горе Хермон

Одна из ракет, выпущенных террористами с территории Ливана, взорвалась на территории туристического горнолыжного комплекса на горе Хермон, причинив незначительный ущерб.

Горнолыжный комплекс закрыт для посещений почти год, с 7 октября 2023 года: эта территория объявлена закрытой военной зоной из-за безостановочных ракетно-минометных обстрелов и запуска заминированных беспилотников из Ливана.

Ранее в понедельник "Хизбалла" выпустила по Шломи пять ракет, и еще две ракеты выпущены по Кирьят-Шмоне. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за шесть сегодняшних атак, включая взрыв БПЛА в Нагарии: впрочем, об этом взрыве "Хизбалла" заявила, что беспилотник целился в военную базу к северу от Акко.