"Хизбалла" утверждает, что запустила беспилотник-камикадзе по военной базе

Представители шиитской террористической организации "Хизбалла" заявили об ответственности группировки за обстрел Нагарии. Однако в "Хизбалле" утверждают, что выпустили БПЛА-камикадзе на военную базу "Шрага", расположенную к северу от Акко.

Напомним, в результате запуска заминированных беспилотников из Ливана легкий ущерб был причинен многоэтажному жилому дому, в стену которого врезался БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал.