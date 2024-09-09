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Израиль

"Хизбалла" утверждает, что запустила беспилотник-камикадзе по военной базе

время публикации: 09 сентября 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 16:43

Представители шиитской террористической организации "Хизбалла" заявили об ответственности группировки за обстрел Нагарии. Однако в "Хизбалле" утверждают, что выпустили БПЛА-камикадзе на военную базу "Шрага", расположенную к северу от Акко.

Напомним, в результате запуска заминированных беспилотников из Ливана легкий ущерб был причинен многоэтажному жилому дому, в стену которого врезался БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал.

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