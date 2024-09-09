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Израиль

Масштабная операция на трассе номер 6, задержаны 13 подозреваемых

время публикации: 09 сентября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 13:26
На трассе номер 6 возле развязки Хоршим задержан подозрительный автомобиль
Yossi Aloni/Flash90

Сотрудники служб безопасности задержали подозрительный автомобиль на трассе номер 6 неподалеку от развязки Хоршим: по подозрениям ШАБАКа, речь идет о планировании теракта.

По сообщению полиции, все находившиеся в автомобиле были задержаны для допроса, машина проверяется полицейскими саперами на предмет наличия взрывчатки.

Трасса номер 6 была временно перекрыта для движения от развязки Хоршим в северном направлении.

Позднее представители полиции сообщили, что в ходе операции по задержанию подозреваемых были арестованы 13 человек, после чего трасса номер 6 была вновь открыта для движения транспорта.

По уточненным данным, среди задержанных палестинский нелегал, замешанный в террористической деятельности, ему запрещено появляться на территории Израиля. По подозрениям служб безопасности, с ним в машине находились также члены террористической группировки.

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