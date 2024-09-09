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Израиль

Расследование теракта на КПП Алленби: террорист стрелял в упор и был уничтожен через 1,5 минуты

время публикации: 09 сентября 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 12:33
Расследование теракта на КПП Алленби: террорист стрелял в упор и был уничтожен через 1,5 минуты
Yonatan Sindel/Flash90

Министр транспорта Мири Регев и директор Управления аэропортов Амнон Коэн посетили в понедельник утром пограничный переезд Алленби, где им сообщили результаты предварительного расследования совершенного днем ранее теракта.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", во время визита Регев и Коэн побеседовали с охранниками, нейтрализовавшими террориста.

По данным предварительного расследования, террорист подъехал к пограничному переезду и открыл огонь в упор по троим рабочим. Охранники отреагировали очень быстро: через тридцать секунд первый охранник открыл ответный огонь по террористу, затем к нему присоединился еще один.

Террорист пытался найти укрытие, но был уничтожен примерно через полторы минуты после того, как начал стрелять первым.

Министр транспорта Мири Регев проводит совещание с представителями всех задействованных служб, с тем чтобы разработать дополнительные меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах.

Израиль
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