Расследование теракта на КПП Алленби: террорист стрелял в упор и был уничтожен через 1,5 минуты

Министр транспорта Мири Регев и директор Управления аэропортов Амнон Коэн посетили в понедельник утром пограничный переезд Алленби, где им сообщили результаты предварительного расследования совершенного днем ранее теракта.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", во время визита Регев и Коэн побеседовали с охранниками, нейтрализовавшими террориста.

По данным предварительного расследования, террорист подъехал к пограничному переезду и открыл огонь в упор по троим рабочим. Охранники отреагировали очень быстро: через тридцать секунд первый охранник открыл ответный огонь по террористу, затем к нему присоединился еще один.

Террорист пытался найти укрытие, но был уничтожен примерно через полторы минуты после того, как начал стрелять первым.

Министр транспорта Мири Регев проводит совещание с представителями всех задействованных служб, с тем чтобы разработать дополнительные меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах.