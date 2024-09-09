ЦАХАЛ сообщил о задержании четырех подозреваемых в терроре в Иудее и Самарии

В ночь на 9 сентября, действуя в Иудее и Самарии, силы ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа задержали четырех подозреваемых в терроре. Конфискованы оружие, амуниция, боеприпасы, сообщает армейская пресс-служба.

Операции проводились в Каландии, Абу Шхэйдаме, Дир Абу Машале, Баке, Хевроне.

Пострадавших среди израильских военных нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 5000 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.