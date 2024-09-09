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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о задержании четырех подозреваемых в терроре в Иудее и Самарии

время публикации: 09 сентября 2024 г., 13:43 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 14:48
ЦАХАЛ сообщил о задержании четырех подозреваемых в терроре в Иудее и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 9 сентября, действуя в Иудее и Самарии, силы ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа задержали четырех подозреваемых в терроре. Конфискованы оружие, амуниция, боеприпасы, сообщает армейская пресс-служба.

Операции проводились в Каландии, Абу Шхэйдаме, Дир Абу Машале, Баке, Хевроне.

Пострадавших среди израильских военных нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 5000 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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