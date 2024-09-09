Автомобиль сбил пешехода в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии

На улице А-Хореш в Тель-Авиве автомобиль сбил пешехода. Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что к моменту прибытия медиков пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, был без сознания, он находился под машиной и был заблокирован под ней. После извлечения пострадавшего из-под машины, его эвакуировали в больницу.