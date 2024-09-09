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Израиль

Автомобиль сбил пешехода в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 09 сентября 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 12:57
Автомобиль сбил пешехода в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице А-Хореш в Тель-Авиве автомобиль сбил пешехода. Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего повезли его в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что к моменту прибытия медиков пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, был без сознания, он находился под машиной и был заблокирован под ней. После извлечения пострадавшего из-под машины, его эвакуировали в больницу.

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