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Израиль

Женщина врезалась в несколько припаркованных машин в Ришон ле-Ционе

время публикации: 09 сентября 2024 г., 15:10 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 15:28
Женщина врезалась в несколько припаркованных машин в Ришон ле-Ционе
Пресс-служба МАДА

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 14:07 поступило сообщение об автомобиле, который врезался в несколько припаркованных машин на парковке торгового центра в Ришон ле-Ционе.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили на водительском сиденье автомобиля женщину в возрасте около 70 лет, она была в тяжелом состоянии из-за сильной черепно-мозговой травмы.

Пострадавшую поместили в реанимационный автомобиль и отправили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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