Женщина врезалась в несколько припаркованных машин в Ришон ле-Ционе

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 14:07 поступило сообщение об автомобиле, который врезался в несколько припаркованных машин на парковке торгового центра в Ришон ле-Ционе.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили на водительском сиденье автомобиля женщину в возрасте около 70 лет, она была в тяжелом состоянии из-за сильной черепно-мозговой травмы.

Пострадавшую поместили в реанимационный автомобиль и отправили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.