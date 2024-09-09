Бури ближайшей зимы получат имена похищенных израильтян

Израильская метеорологическая служба объявила, что значительные погодные события ближайшей зимы будут называться в честь израильтян, похищенных и удерживаемых террористами ХАМАСа.

В рамках совместной политики метеослужб Израиля, Греции и Кипра, погодным событиям в этих трех странах дается единое имя, чтобы повысить уровень осведомленности жителей. Имена присваиваются поочередно кипрские, греческие и израильские, в алфавитном порядке, поочередно мужские и женские.

В этом году Израиль будет называть бури третьим по очереди, начиная с латинской буквы С. Первая буря с именем заложника будет названа "Кальдерон" (Calderon) в честь Офера Кальдерона. Затем будет буря "Фрида" (на букву Ф нет ни одной заложницы), затем – "Идан" в честь Идана Александера, Идана Штиуи и Цахи Идана, "Лири" в честь Лири Эльбаг, "Омер" в честь Омера Неутры, Омера Шем-Това и Омера Ванкерта, "Роми" в честь Роми Гонен, "Уриэль" в честь Уриэля Баруха и "Ярден" в честь Ярдена Бибаса.