Партия "Оцма Иегудит" проголосует за поправки к бюджету на 2024 год. Кнессет проголосует за эти поправки 12 сентября.

Из партии "Оцма Иеугдит" передали, что достигнуты соглашения с министерством финансов.

По словам приближенных Итамара Бен-Гвира, требования по увеличению бюджета министерства национальной безопасности и расширению числа ставок в структурах министерства удовлетворены и включены в список поправок, которые будут вынесены на голосование.

Ультраортодоксальные партии по-прежнему заявляют, что проголосуют против поправок к бюджету, так как нет соглашения по вопросу о финансировании религиозной системы просвещения.