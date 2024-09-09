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Израиль

"Оцма Иегудит" проголосует за поправки к бюджету

время публикации: 09 сентября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 09:53
"Оцма Иегудит" проголосует за поправки к бюджету
Chaim Goldberg/Flash90

Партия "Оцма Иегудит" проголосует за поправки к бюджету на 2024 год. Кнессет проголосует за эти поправки 12 сентября.

Из партии "Оцма Иеугдит" передали, что достигнуты соглашения с министерством финансов.

По словам приближенных Итамара Бен-Гвира, требования по увеличению бюджета министерства национальной безопасности и расширению числа ставок в структурах министерства удовлетворены и включены в список поправок, которые будут вынесены на голосование.

Ультраортодоксальные партии по-прежнему заявляют, что проголосуют против поправок к бюджету, так как нет соглашения по вопросу о финансировании религиозной системы просвещения.

Израиль
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