ПП "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем остается закрытым после вчерашнего теракта

По состоянию на утро 9 сентября пограничный переход "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем, где вчера был совершен теракт, остается закрытым. Судя по имеющимся данным, сегодня его открывать не планируется.

ТЕРАКТ ОКОЛО ПП "АЛЛЕНБИ"

8 сентября 2024 года примерно в 9:55 поступило первое сообщение о стрельбе около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе. Сообщалось, что в результате стрельбы были тяжело ранены несколько человек.

Пограничный переход Алленби был закрыт как со стороны Израиля, так и со стороны Иордании.

Сначала служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила о двух тяжелораненых. Позже полиция заявила, что раненых трое. Состояние от тяжелого до критического. Вскоре была констатирована смерть трех человек (все – мужчины примерно 60 лет).

ЦАХАЛ заявил о теракте.

Полиция сообщила, что стрелявший был нейтрализован. По предварительным данным, он был водителем грузовика, подданным королевства Иордания. Во всяком случае, грузовик въехал на пограничный переход со стороны Иордании. Через несколько часов после теракта министерство внутренних дел Иордании подтвердило, что теракт совершен подданным королевства.

Судя по имеющимся данным, после теракта для допроса были задержаны водители грузовиков и их помощники, въехавшие сегодня утром из Иордании. Официально это не комментируется.

По данным ЦАХАЛа, водитель грузовика, прибывшего со стороны Иордании, вышел и с близкого расстояния открыл огонь из пистолета по работникам-израильтянам, убив троих из них.

Саперы ЦАХАЛа проверяли грузовик террориста, чтобы убедиться, что внутри нет взрывных устройств.

Теракт был совершен на так называемом грузовом дворе, пояснил один из работников ПП "Алленби". Там работают и охранники, и грузчики, которые принимают прибывший груз и перегружают его с иорданских грузовиков на палестинские и наоборот.

Судя по имеющимся данным, террорист убил безоружных грузчиков и полицейского, который мог быть вооружен.

Генеральный директор палестинского Управления пограничных переездов Натми Мухана сообщил, что движение по мосту короля Хусейна, на котором расположен пограничный КПП "Алленби", закрыто в обоих направлениях в результате теракта, совершенного ранее в воскресенье. Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, на данном этапе неизвестно, когда пограничный переезд возобновит работу.

В соответствии с распоряжениями израильских служб безопасности была приостановлена работа сухопутных пограничных переходов между Израилем и Иорданией.

Власти Иордании сообщили о начале расследования инцидента.

Израильские службы безопасности окружили Иерихон, расположенный примерно в пяти километрах от КПП "Алленби", чтобы исключить возможность вовлечения потенциальных сообщников террориста.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала снимок оружия террориста, убившего сегодня утром трех человек около пограничного перехода "Алленби". Судя по представленному снимку, террорист стрелял из пистолета JTP-9C, произведенного компанией Jordan Armament and Weapon Systems (JAWS). Это оружие используют иорданские военные, полицейские и спецназ. Его можно приобрести на "черном рынке" в Иордании. JTP-9C – полуавтоматический пистолет. В магазине 17 патронов.

Теракт совершил 39-летний Маэр аль-Джази из Маана, на юге Иордании, из бедуинского клана Аль-Хуитат. МИД Иордании осудил этот теракт.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год, отец шести детей. 7 октября 2023 года Йоханан призвался на резервистскую службу как полицейский.

Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы, отец троих детей. Он репатриировался в Израиль в 1990-х годах, работал оператором вилочного погрузчика. Его супруга умерла от рака десять лет назад.

Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле. Он был репатриантом из Аргентины.