В раввинате все чаще сталкиваются с поддельными документами о еврействе

В религиозном совете Ашдода прошло специальное заседание, посвященное росту количества случаев предоставления в отдел заключения браков поддельных документов, удостоверяющих еврейство.

Как сообщает INN, на заседании, на котором присутствовал главный раввин Ашдода Хаим Шимон Пинто, были представлены примеры поддельных брачных контрактов ("ктуба") и справок о еврействе, которые были поданы в отдел регистрации браков в течение последнего месяца.

Глава отдела регистрации браков раввин Хаим Кальманович признал, что речь идет, главным образом, о попытках мошенничества со стороны новых репатриантов из стран СНГ, которые пытаются выдать себя за евреев. Он отметил, что необходимо проводить тщательные проверки документов, чтобы не допустить фальсификаций.

Глава религиозного совета Ашдода раввин Овадия Даан отметил, что отдел регистрации браков пользуется самыми современными компьютерными системами, позволяющими находить старые свидетельства о браках и идентифицировать новые документы. Такой системой, по его словам, пользуются и в других районах страны.

По результатам заседания было принято решение провести обучение работников выявлять поддельные документы и усилить контроль над проверками.