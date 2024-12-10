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Традиции

Война усилила религиозность израильтян

время публикации: 10 декабря 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 09:50
Война усилила религиозность израильтян
Chaim Goldberg/Flash90

Результаты исследований свидетельствуют о том, что война, начавшаяся 7 октября, значительно усилила религиозные настроения среди израильтян. Эти данные представил Институт свободы и ответственности при Университете Райхмана, опираясь на опросы, проведенные среди репрезентативной выборки населения с использованием платформы iPanel.

В апреле 2024 года 20% респондентов отметили, что их вера в Бога усилилась с начала войны, а 19% сообщили об увеличении приверженности религиозным традициям. В сентябре 2024 года доля тех, чья вера в Бога окрепла, выросла до 31%, а приверженность традициям – до 28%. Усиление религиозности проявляется сильнее среди сторонников правых политических взглядов (47%) по сравнению с центристами и левыми (14%).

Веры в Бога в равной степени укрепились как у евреев, так и у арабов, что объясняется общей тяжестью войны для обеих групп. Молодёжь (18-35 лет) чаще демонстрирует рост веры в Бога (37%), чем старшее поколение (56+ лет), среди которого только 18% сообщили об этом. По мнению экспертов, война 7 октября стала катализатором, ускорившим процесс укрепления религиозности в израильском обществе. Эти изменения, вероятно, сохранятся и после окончания конфликта.

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