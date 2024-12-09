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Раввин о падении режима Асада: "Когда злодеи уходят из мира – это радость для Всевышнего"

время публикации: 09 декабря 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 10:16
Раввин о падении режима Асада: "Когда злодеи уходят из мира – это радость для Всевышнего"
Michael Giladi/Flash90

Раввин Ицхак-Ишай Банон поделился своей точкой зрения на падение режима Башара Асада, связав произошедшее с еврейской датой события. "Прежде всего, нужно помнить, что всё, что делает Всевышний, – к добру", – подчеркнул Банон.

Раввин напомнил, что 7 кислева, день падения режима Асада по еврейскому календарю, упоминается в хронике "Мегиллат Таанит" как день смерти царя Ирода. С учетом негативного отношения Ирода к евреям, мудрецы постановили считать этот день праздничным. Раввин Ицхак-Ишай Банон подчеркнул: "Когда злодеи уходят из мира – это радость для Всевышнего. Как пал жестокий режим в Сирии, так скоро, в ближайшее время, падут все наши враги".

"Мегиллат Таанит" (Свиток Поста) – древняя хроника, которая перечисляет 35 дней, отмеченных в еврейской истории победами или радостными событиями. Эти дни были объявлены праздничными, и в большинство из них запрещены посты и траур. Свиток состоит из двух частей: текста на арамейском языке, содержащего краткие записи о событиях, и комментариев на иврите, которые объясняют их смысл.

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