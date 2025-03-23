Три ешивы в Нью-Йорке лишились финансирования из-за несоблюдения образовательных стандартов

Три ешивы в Нью-Йорке были лишены официального статуса и государственной финансовой поддержки из-за несоблюдения требований к светскому образованию. Родителям учащихся этих школ рекомендовано искать новые учебные заведения для своих детей на следующий год. В числе школ, потерявших статус, оказались Mosdos Chasidei Square и Mosdos Chasidei Square Boro Park, а также Yeshiva Torah V’Yirah Bais Rochel (United Talmudical Academy of Boro Park) — все три учебных заведения расположены в Бруклине. Представители этих школ рассматривают действия властей как угрозу своему образу жизни и готовятся оспаривать решения в суде.

Требования государства предполагают, что все дети должны уметь читать, писать и говорить на английском языке, а также обладать базовыми знаниями в математике, естественных науках и обществознании. Хотя многие ешивы включают эти дисциплины в свою программу, некоторые полностью сосредоточены на изучении религиозных текстов. Некоторые заведения расширили преподавание светских предметов, но ряд учреждений игнорировал предписания и не предпринимал шагов к изменению программы.

Сторонники ешив утверждают, что изучение Талмуда развивает аналитическое мышление и критические навыки, тогда как активисты организации YAFFED

("Молодые активисты за справедливое образование"), добивающиеся реформ в системе ультраортодоксального образования, считают, что отсутствие базовых знаний делает выпускников таких школ уязвимыми во взрослой жизни. Исполнительный директор YAFFED Аддина Мермельштейн-Коникофф заявила, что решения Департамента образования помогут обеспечить право каждого ребенка на качественное образование, гарантированное законом.

По данным Департамента образования штата Нью-Йорк, с 30 июня учебные заведения, не соответствующие требованиям, больше не смогут получать государственное финансирование на питание, транспорт, учебники и другие программы. Власти усилили контроль после многолетних дебатов и судебных разбирательств, касающихся качества образования в ультраортодоксальных учебных заведениях, в которых обучаются около 65 000 учеников.