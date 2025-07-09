Раввин Ицхак Йосеф возложил на ешиботников ответственность за гибель пятерых солдат в Газе

Бывший главный сефардский раввин Ицхак Йосеф опубликовал письмо, адресованное ученикам ешив. В нем он связал недавнюю трагедию, в которой погибли пятеро солдат ЦАХАЛа в секторе Газа, с "ослаблением усердия в изучении Торы" среди ешиботников.

В основной части письма раввин призвал к самоанализу и предложил возможное объяснение трагедии: "Почему на нас обрушилось это несчастье? Возможно, причина – в грехе пренебрежения Торой. Нет иного пути, кроме как усердствовать в ее изучении, ибо она – наш щит и защита, она охраняет народ Израиля".

По словам бывшего главного раввина, ответственность, которая лежит на изучающих Тору, неизмеримо велика. Он призвал учащихся ешив укрепиться в изучении Торы в преддверии окончания семестра и последующих каникул "бейн а-зманим".

Раввин также выразил соболезнования семьям погибших, заявив: "Павшие солдаты, отдавшие жизни во имя освящения Имени Бога, пребывают под Престолом Славы в высочайшем месте перед Творцом".