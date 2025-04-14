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Израиль

Бригада "Хашмонаим", состоящая из "харедим", впервые примет участие в операции в Газе

Газа
Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 14 апреля 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 21:45
Бригада "Хашмонаим", состоящая из "харедим", впервые примет участие в операции в Газе
Jonathan Shaul/Flash90

По информации 14-го канала, в ближайшее время бойцы бригады "Хашмонаим", состоящей из представителей ультраортодоксальной общины, примут участие в операции в секторе Газы.

В операции, которая будет носить "точечный" характер, будут задействованы бойцы шести взводов и двух рот бригады.

Командир учебной базы подполковник Амрам Хайун в беседе с 14-м телеканалом отметил, что в конце каждой недели в бригаде "Хашмонаим" проводятся учения для новобранцев в то время, как офицеры, для поддержания своих навыков, тренируются вместе с другими подразделениями.

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