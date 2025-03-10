Еврейский мальчик, спасенный во время войны, отметил опшерниш в Одессе

В еврейском детском доме "Мишпаха" в Одессе состоялась праздничная церемония опшерниш – первая стрижка мальчика в возрасте трех лет. Этот ребенок был спасен во время боевых действий в Украине и с младенчества воспитывается в детском доме. Юный именинник был окружен вниманием и теплотой со стороны своих друзей и воспитателей. По традиции, его сверстники бросали конфеты, а взрослые поочередно отрезали небольшие пряди волос.

Руководитель детского дома, раввин Авраам Вольф, отметил: "Наблюдать, как ребёнок растёт и развивается в атмосфере заботы и любви, – это большая радость". Глава Федерации еврейских общин Южной Украины Игорь Шадхин подчеркнул: "История этого мальчика тронула многих. Он – символ надежды, жизни и будущего, несмотря на трудные испытания".

Опшерниш – традиционная первая стрижка еврейского мальчика в возрасте трех лет, символизирующая его вступление в этап обучения и воспитания в духе Торы. До этого возраста волосы ребенка не стригут, следуя каббалистической аналогии с деревом, чьи плоды запрещено собирать в первые три года. В день стрижки близкие и гости поочерёдно отрезают небольшие пряди волос, оставляя пейсы, как предписывает Тора. С этого момента мальчик начинает носить талит-катан (цицит), учить благословения и знакомиться с еврейскими текстами, а вскоре – приступает к учебе в хедере.