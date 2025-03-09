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Раввин Ицхак Зильберштейн встретился с освобожденным заложником Александром Труфановым

время публикации: 09 марта 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 06:15
Раввин Ицхак Зильберштейн встретился с освобожденным заложником Александром Труфановым
Wikipedia / עושה חסד

В доме раввина и галахического авторитета Ицхака Зильберштейна состоялась встреча с освобожденным из плена Александром Труфановым. Александр, который провел в заложниках у террористов ХАМАСа почти 500 дней, прибыл вместе с семьей, чтобы поблагодарить раввина за молитвы и поддержку, а также произнести благословение "а-Гомель" – благодарственную молитву за спасение от опасности.

Раввин Зильберштейн, который на протяжении всего времени плена Александра молился за его освобождение, приготовился к этому дню особым образом. Он приобрел новый талит, чтобы произнести над ним благословение "Шеэехияну", выражающее благодарность Всевышнему за то, что удостоился радостного момента. Александр Труфанов, в свою очередь, рассказал о пережитых испытаниях и выразил благодарность за молитвы, которые, как он уверен, помогли ему выжить. "Я понимаю, что мое спасение – это чудо, и я благодарен Всевышнему за это", – сказал он.

Зильберштейн подчеркнул, что Александр стал символом стойкости и веры для всего еврейского народа. "Ты прошел через невероятные испытания, и теперь на тебе лежит большая ответственность. Ты должен быть примером для других", – сказал раввин. Он также призвал Александра и его семью укрепляться в соблюдении традиций, особенно в соблюдении субботы. В завершение встречи рав Зильберштейн подарил Александру и его семье книги с личными посвящениями, в которых выразил надежду на светлое будущее и продолжение еврейской традиции в их доме. Александр, в свою очередь, попросил раввина продолжать молиться за тех, кто все еще остается в плену.

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