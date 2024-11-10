Журналист Моше Нусбаум побеседовал с ешиботниками, скрывающимися от призыва

Журналист 12 канала ИТВ Моше Нусбаум провел диалог в WhatsApp с двумя представителями радикального "Иерусалимского крыла", учениками ультраортодоксальной ешивы "Поневеж" – Элиягу и Йехезкелем (имена были изменены по их просьбе). Йехезкель, старший из собеседников, рассказал, что оба они являются "дезертирами", так как по указу своих духовных наставников они не явились на призывные комиссии ЦАХАЛа. По их словам, служба в армии противоречит их ценностям и роли, которую они считают своей: "поддерживать мир через изучение Торы".

Нусбаум задал юношам вопрос о том, как они объясняют свой отказ от службы в армии, в то время как израильские солдаты защищают страну и гибнут на войне. Элиягу подчеркнул, что они видят в Торе единственный путь к истинной безопасности, а Йехезкель добавил, что их борьба "не физическая, а духовная", и они готовы стоять за свои принципы, даже если это приведет к аресту и заключению.

Журналист спросил, будут ли юноши продолжать учебу, если не дай Бог, в ешиву "Поневеж" ворвутся террористы. Элиягу признался, что его ответ может быть непонятен для светского человека, но он верит, что если народ Израиля будет следовать путям Торы и соблюдать её законы, то такие ситуации просто не будут возникать. Однако, если в ешиву всё же проникнут террористы, они будут действовать по законам Торы, которые разрешают уничтожить того, кто пришел убивать.

Нусбаум поинтересовался, почему это правило работает только тогда, когда опасность непосредственно угрожает ультраортодоксам: "Вы не понимаете, что солдаты в Газе и Ливане тоже защищают народ Израиля по этому принципу? Разве это не двойной стандарт?".

Йехезкель ответил, что если бы опасность была действительно реальной и непосредственной, они предпочли бы уехать из Израиля и изучать Тору там, где нет угрозы. По его словам, по Торе еврейский народ всё еще находится в изгнании, и они не видят законного права на суверенитет в Святой Земле. Элиягу добавил, что их духовный лидер, раввин Ашер Дойч, недавно заявил, что текущая война не соответствует законам Торы, и евреи должны были провесть сделку по освобождению заложников как можно скорее, усилив оборону населенных пунктов.

По мнению Элиягу, светская и национально-религиозная общественность "неправильно расставляет приоритеты", выдвигая на первый план национальные и государственные интересы вместо духовных ценностей. Оба уверены, что без поддержки духовной жизни защита государства теряет свой смысл и что люди, не уважающие религиозные ценности, не могут полноценно участвовать в еврейском государстве.

В конце беседы Йехезкель и Элиягу отметили, что их учебные заведения отказались от государственного финансирования, чтобы не зависеть от него. Оба выразили готовность к любым трудностям ради своих убеждений и подчеркнули, что не видят себя частью Государства Израиль, которое, по их мнению, не до конца понимает их вклад в еврейское общество.