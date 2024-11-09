Бывший начальник отдела кадров ЦАХАЛа: призыв ультраортодоксов не принесет реальной пользы

Бригадный генерал в отставке Реэм Аминах, бывший начальник отдела кадров ЦАХАЛа, в интервью радиостанции 103FM указал на ряд экономических аспектов, связанных с призывом ультраортодоксов. По его мнению, польза от харедим крайне мала, а расходы на них велики.

Аминах отметил ранний возраст вступления в брак: "У призывника-ультраортодокса уже есть ребенок или скоро будет. В армии действует правило: если у тебя есть дети, ты должен уйти домой в 17:30. Это значит, что такой солдат не будет служить в боевых частях, а армии нужны боевые солдаты. ЦАХАЛу не требуется больше клерков или солдат, занимающихся хозяйственными работами. Если призывают харедим старшего возраста, им приходится ежемесячно выплачивать по 8000 шекелей за одного только ребёнка, что обходится армии в огромные суммы и не приносит реальной пользы".

Бывший начальник отдела кадров упомянул проект "'Шахар Кахоль" по призыву ультраортодоксов в военно-воздушные силы: "Этот проект не приносит пользы армии, он вредит. Мы набираем людей, которые не получили базового среднего образования, и платим им 8000 шекелей в месяц в течение долгого срока, хотя отдача от них крайне мала". Реэм Аминах также выразил скептицизм относительно рассылки повесток военнообязанным членам ультраортодоксального сектора, заявив, что "если появятся 3000 бойцов-харедим, я съем не одну, а четыре шляпы".