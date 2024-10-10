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Миллиардер Билл Экман отпраздновал бар-мицву в возрасте 58 лет

время публикации: 10 октября 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 15:24
Миллиардер Билл Экман отпраздновал бар-мицву в возрасте 58 лет
Wikipedia

Управляющий хедж-фондом Билл Экман отпраздновал свою бар-мицву в возрасте 58 лет. В проведении церемонии ему помог эмиссар Хабада Йоси Фарро. Экман, сооснователь и генеральный директор Pershing Square Capital Management с капиталом в 9.3 млд долларов, надел тфилин и прочел молитву "Шма Исраэль".

Йоси Фарро прокомментировал это событие в соцсети X: "Только что впервые помог надеть тфилин одному из самых влиятельных управляющих хедж-фондами в мире. Билл Экман, поздравляю с бар-мицвой!". Позже Экман в шутку добавил: "Я не особо религиозен, но всегда считал, что подстраховаться – разумно".

После террористической атаки 7 октября 2023 года Экман активно поддерживает Израиль и еврейские общины. Он отметил, что его отец, Ларри Экман, который скончался в 2022 году, постоянно призывал его бороться с антисемитизмом и делать больше в этом направлении.

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