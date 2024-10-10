"Рош Иегуди" отменяет массовую молитву в парке Меир в Тель-Авиве из опасения провокаций

Несмотря на решение суда о проведении массовой молитвы в Йом-Кипур в общественном пространстве – в парке Меир в Тель-Авиве, – организация "Рош Иегуди" приняла решение отменить молитву.

Представители организации выразили удовлетворение тем фактом, что БАГАЦ все же удовлетворил апелляцию "Рош Иегуди" против решения муниципалитета о запрете гендерной сегрегации во время массовых молитв в общественном муниципальном пространстве Тель-Авива – Яффо, но пояснили, что решили не проводить молитву в общественном пространстве из опасений провокаций.

Молитва пройдет в синагоге по адресу Бар-Кохба 54, сообщают в "Рош Иегуди".

Глава организации Исраэль Зеира пояснил: "Высший суд справедливости констатировал простую истину: в Государстве Израиль молитва в соответствии с традицией иудаизма даже в общественном пространстве – самоочевидное понятие. Это не исключение женщин из общественной жизни, не провокация и не дискриминация. Раздельная молитва – это традиция многих поколений".

"С Б-жьей помощью в общественных местах по всей стране, и в первом еврейском городе тоже, будет по-прежнему много молитв", – заключил он.

Напомним, что после того, как мэрия Тель-Авива отказалась идти на компромисс, Высший суд справедливости постановил: в Йом Кипур в парке Меир может быть проведена молитва с разделительными барьерами между мужчинами и женщинами.

В среду, 9 октября, в БАГАЦ рассматривалась апелляция организации "Рош Иегуди" на запрет мэрии Тель-Авива проведение раздельной молитвы в Йом Кипур и Акафот в праздник Симхат Тора на площади Дизенгоф.

Судьи Офер Гроскопф, Йехиэль Кашер и Давид Минц предложили мэрии в качестве компромисса разрешить проведение раздельной молитвы в парке Меир. Судьи указывали, что решение о запрете гендерной сегрегации на молитве в общественном пространстве дискриминирует представителей ортодоксального иудаизма.

Представитель муниципалитета ответил, что это не так: у мэрии Тель-Авива нет никаких проблем с молитвами в общественном пространстве, их проводить не запрещают, запрещают лишь устанавливать перегородки и создавать раздельное молельное пространство для мужчин и для женщин.