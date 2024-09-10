Раввин Шмуэль Элиягу объявил о намерении баллотироваться на пост Главного раввина

Раввин Шмуэль Элиягу, выполняющий функции раввина Цфата и представляющий национально-религиозный сектор, объявил о намерении баллотироваться на пост Главного сефардского раввина. Раввин Элиягу заявил, что этот пост дает возможность объединять народ, что особенно важно в нынешнее сложное время.

Раввин Элиягу пользуется поддержкой партии "Оцма Йехудит", членом которой является его сын, раввин Амихай Элиягу. Он уже дважды баллотировался на пост Главного сефардского раввина – в 2003 году, когда был избран раввин Шломо Амар, и в 2013 году, когда победил раввин Ицхак Йосеф. Помимо должности раввина Цфата, раввин Шмуэль Элиягу является членом Высшего религиозного суда.

Другие кандидаты на пост Главного сефардского раввина – раввин Давид Йосеф, сын покойного раввина Овадьи Йосефа, и глава религиозного суда Тель-Авива раввин Звадья Коэн. Выборы сефардского и ашкеназского Главных раввинов должны состояться 29 сентября. Избирательный орган, который проведет тайное голосование, состоит из 140 человек.