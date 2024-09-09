Раввин Илай Офран о том, как следует отмечать Симхат-Тору с учетом прошлогодней трагедии

Раввин Илай Офран опубликовал пост о том, как, по его мнению, следует отмечать Симхат-Тору с учетом произошедшего год назад нападения террористов ХАМАСа на израильские населенные пункты. По его мнению, следует задаться двумя вопросами: "Как мы отметим этот день сейчас?" и "Как мы будем отмечать этот день в будущем?", принимая во внимание время, которое понадобится для осмысления произошедшего.

Офран предлагает каждой общине составить список скорбящих. Там, где есть семьи, отмечающие в праздник Симхат-Тора годовщину гибели своих близких, следует учитывать их чувства и прислушиваться к пожеланиям этих семей. С одной стороны, нужно сохранять традиции и обычный порядок проведения праздника, а с другой – нельзя игнорировать ужасную трагедию. Поэтому можно провести празднование вечером как обычно, но внести изменения в утреннюю молитву, или наоборот. Стоит посоветоваться с пожилыми членами общины, которые могут поделиться воспоминаниями о том, как день Симхат-Тора проводили в тяжелые времена, например, во время войны Судного дня.

В Израиле Шмини-Ацерет, наступающий вслед за седьмым днем Суккота, и Симхат-Тора отмечаются в один и тот же день, тогда как за границей это два разных праздника. Там Шмини-Ацерет – "серьезный" праздник с чтением поминальной молитвы "Изкор" и молитвой о дожде, в то время как Симхат Тора носит более легкий и радостный характер. Автор поста предлагает заимствовать что-то из этого разделения. Например, утром молиться в атмосфере Шмини-Ацерет, а танцы со свитками Торы проводить после полудня. Количество танцев, исходя из настроения общины, может быть уменьшено, а песни, которыми сопровождается церемония, могут быть более спокойными.

Раввин отмечает, что во время танцев многие, начиная с женщин, просто стоят и смотрят. Можно продемонстрировать память о трагедии путем "распределения ролей": одни будут танцевать, а другие – проводить время в память о погибших в изучении Торы, чтении псалмов или тихих песнях. Отдельное место следует уделить поминальной молитве "Изкор", раздав молящимся карточки с именами погибших во время резни.

Илай Офран предупреждает: "Независимо от того, какое решение примет община, будут люди, которые посчитают это большой ошибкой. Кто-то скажет, что мы предали традицию, а кто-то скажет, что забыли погибших. Как уже упоминалось, оба голоса важны, и угодить всем невозможно. В любом случае не разделяйте общину, особенно в этот день".

Симхат-Тора ("Радость Торы") – это праздник, отмечающий завершение годового цикла чтения Торы и одновременно начало нового. Симхат-Тора как отдельный праздник был известен еще в эпоху Талмуда. Однако особое значение и традиции празднования этого дня оформились в раннем Средневековье, в период вавилонских гаонов, когда трехгодичный цикл чтения Торы был заменен на годичный. В Израиле он совпадает с Шмини-Ацерет и празднуется 22 тишрея, а в диаспоре, где Шмини-Ацерет длится два дня, Симхат-Тора приходится на второй день, 23 тишрея. В этот день в синагогах читают последнюю недельную главу Торы, "Ве-зот а-браха", после чего свиток Торы разворачивают и начинают новый цикл с первой главы, "Берешит", обеспечивая непрерывность чтения Торы.