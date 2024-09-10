В Нью-Джерси состоялась масштабная бизнес-выставка для сатмарских хасидов

В Нью-Джерси прошла ежегодная выставка Satmar Business Expo, на которую съехались тысячи хасидов из разных уголков страны. На выставке были представлены сотни стендов, демонстрирующих различные товары и услуги – от финансового консультирования и строительных работ до продажи кошерного вина. Участники обменивались визитками и обсуждали перспективы сотрудничества, а также имели возможность совершать молитвы в специально выделенной для этого комнате.

Организаторы отмечают, что выставка стала крупнейшим еврейским бизнес-мероприятием в США. Основная цель экспозиции – объединить представителей хасидской общины, в частности, жителей Бруклина и поселка Кирьяс-Джоэл. Как пояснил один из организаторов, Йоэль Фрид, мероприятие призвано укреплять внутриобщинные связи и стимулировать бизнес на локальном уровне.

Сатмарские хасиды традиционно совмещают работу и изучение Торы. Основатель движения, Сатмарский ребе Йоэль Тейтельбаум, призывал своих последователей к активной трудовой деятельности. Многие участники выставки отметили важность предпринимательства для обеспечения крупных семей и покрытия высоких затрат на обучение детей в частных школах. Женщинам в хасидской общине тоже удается находить свое место в бизнесе, продавая товары, связанные с семейной жизнью и воспитанием детей.