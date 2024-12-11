Сатмарский хасид выдал разводное письмо жене спустя 13 лет

Высший раввинский суд Израиля завершил разбирательство в деле мужа и жены, принадлежащих к общине сатмарских хасидов. После 13 лет отказа супруг согласился выдать женщине разводное письмо, без которого она не могла повторно выйти замуж.

Три года назад мужчина обратился к раввину Аврааму Кацу, представителю тошских хасидов из Монси (США), с просьбой выдать "разрешение ста раввинов" – документ, позволяющий заключить второй брак в исключительных обстоятельствах, таких как невозможность вручения гета первой жене по состоянию ее здоровья. Получив это разрешение, мужчина вступил во второй брак, не оформив развод с первой супругой.

Полгода назад раввин Кац приехал в Израиль. Адвокат первой жены инициировал его вызов в суд для дачи показаний. После неоднократного игнорирования повесток суд потребовал его принудительного присутствия. На основании материалов дела Высший раввинский суд пришел к выводу, что раввин Кац способствовал удержанию женщины в статусе соломенной вдовы. В связи с этим было вынесено постановление о запрете раввину покидать Израиль.

Ранее руководство тошских хасидов в Монси обратилось с призывом молиться за благополучие и скорейшее освобождение раввина. В заявлении подчеркивалось, что причиной задержания стало "проведение брачной церемонии за границей в соответствии с законом Моше и Израиля, а не нормами, установленными сионистским раввинатом".