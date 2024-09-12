Раввину тошских хасидов запрещено покидать Израиль из-за участия в свадьбе многоженца

Раввин Авраам Кац, глава религиозного суда тошских хасидов, был задержан накануне запланированного возвращения из Израиля в США. По информации сайта JDN, запрет на выезд был наложен после того, как Кац зачитал ктубу (брачный контракт) на свадьбе человека, получившего разрешение жениться повторным браком без выдачи разводного письма первой супруге.

Жених получил так называемое "разрешение ста раввинов", которое выдается в особых случаях – например, когда первая супруга неспособна по состоянию здоровья принять разводное письмо. Приближенные раввина Авраама Каца утверждают, что он не принимал участия в выдаче разрешения, а всего лишь был удостоен чести зачитать ктубу под хупой. Представители первой жены добились получения запрета на его выезд из Израиля, утверждая, что Кац помогает мужьям, отказывающимся давать гет, повторно вступать в брак.

Руководство ташских хасидов в поселке Монси возле Нью-Йорка опубликовало призыв молиться за благополучие и скорейшее освобождение раввина, который был задержан "деспотами израильской полиции и сионистского раввината при выезде из Израиля за его единственный "грех" – чтение ктубы на свадьбе за границей по закону Моше и народа Израиля, а не по закону сионистского раввината".

Средневековый раввин Гершом бен Иехуда по прозвищу Меор а-гола (Светоч рассеяния) принял постановление, запрещающее ашкеназским евреям иметь больше одной жены. В исключительных случаях, таких как душевная болезнь супруги, требуется разрешение ста раввинов. Ранее сообщалось, что известный религиозный автор-исполнитель Шули Ранд получил такое разрешение для вступления в брак с телеведущей Цуфит Грант, поскольку его первая супруга Михаль наотрез отказалась разводиться.