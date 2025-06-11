В Запорожье обнаружены еврейские надгробия, использовавшиеся в качестве стройматериала

По сообщению Виталия Камозина, исполнительного директора Объединенной еврейской общины Украины, в районе Калантыровки города Запорожья местный краевед Константин Антонец обнаружил десятки мацев – надгробных камней с еврейского кладбища, существовавшего здесь до середины XX века. Обломки мацев были найдены в частном секторе, частично использованы в качестве ступенек, а часть – выброшены при строительстве и реконструкции домов.

Старое еврейское кладбище было основано примерно в 1903 году, его периметр составлял около 900 метров. В 60-х годах на этом месте начали возводить частные жилые дома, и, по-видимому, тогда мацевы использовались как строительный материал.

Несколько лет назад на другом еврейском кладбище, расположенном в Верхней Хортице, прошли восстановительные работы по инициативе заведующей отделом Национального заповедника "Хортица" Анны Головко. Благодаря ее усилиям и при поддержке местных активистов, мацевы, найденные в Калантыровке, будут перенесены на действующее кладбище, где в будущем планируется создать лапидарий – памятное место с сохраненными надгробиями.

Евреи начали селиться в Александровске (прежнее название Запорожья) с конца XVIII века. В начале XX века община значительно выросла благодаря переселению евреев из близлежащих сельскохозяйственных колоний, основанных в южных степях Украины. В 1865 году раввином города стал выдающийся талмудист Авраам-Давид Лавут, возглавлявший общину более 45 лет. К 1897 году еврейское население города достигло 5 290 человек, что составляло 28% от общего числа жителей. В 1898 году была построена Центральная синагога на средства предпринимателя Лишанского.

После революции 1917 года и Гражданской войны еврейская жизнь в городе практически прекратилась, синагоги были закрыты, религиозная деятельность запрещена. Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны были уничтожены десятки тысяч евреев. В 1960-1970-х годах в Запорожье действовали подпольные группы, изучавшие иврит и еврейские традиции.