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Планы по созданию эрува в британском городке вызвали шквал антисемитских комментариев

время публикации: 11 ноября 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 09:33
Планы по созданию эрува в британском городке вызвали шквал антисемитских комментариев
Nati Shohat/Flash90

Планы еврейской общины в Хейле создать эрув вокруг города вызвали волну жалоб и антисемитских комментариев. Эрув представляет собой символическую ограду, позволяющую религиозным евреям переносить предметы в шаббат. Проект включает установку 52 столбов с нейлоновой нитью на общественных территориях.

Раввин Исраэль Бинсток, один из инициаторов проекта, пояснил, что эрув облегчит участие членов общины, использующих ходунки или инвалидные коляски, в религиозной жизни. Сара Лоуэс, менеджер по градостроительным проектам в совете Траффорда, поддержала инициативу, отметив, что тонкие столбы эрува не повлияют на облик города и не нанесут ущерба культурному наследию. Она подчеркнула, что польза для еврейской общины, а также для пожилых граждан, значительно превосходит потенциальные неудобства для других жителей.

Тем не менее, как сообщает Daily Mail, в совет муниципального района Траффорд поступило свыше тысячи жалоб, значительная часть которых носила антисемитский характер. Также среди жителей были распространены листовки с критикой проекта как "религиозной границы" для "небольшого меньшинства", утверждающие, что 8000 домов окажутся в "религиозном анклаве".

Девелопер Марк Гутерман, считающий, что еврейской общине эрув не нужен, выразил обеспокоенность тем, что проект ставит под угрозу долгие годы работы над межконфессиональным диалогом в условиях обострения ближневосточного конфликта и роста антисемитизма. По его словам, эрувом на практике будут пользоваться лишь семь-восемь человек.

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