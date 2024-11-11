В тюрьме "Маасиягу" прошел вечер памяти раввина Овадьи Йосефа

В религиозном отделении тюрьмы "Маасиягу" прошел вечер, приуроченный к годовщине смерти бывшего Главного сефардского раввина и лидера партии ШАС р. Овадьи Йосефа. Мероприятие провел тюремный раввин Рои Анси.

Адвокат Одед Аджми отметил, что заключенные вдохновляются учением и наставлениями раввина Овадьи Йосефа. Центральным событием вечера стало выступление раввина Меира Абухациры, который призвал собравшихся уделять время изучению Торы, следуя примеру покойного раввина.

Вечер украсило выступление певца Моше Дуэка и клавишника Михаэля Эльхадада, которые исполнили традиционные пиюты и песни на слова из религиозных книг. По словам представителей Управления тюрем, мероприятие стало значимым событием, создав атмосферу духовного подъема в религиозном отделении. Раввин Абухацира и певец Дуэк, впечатленные атмосферой, выразили готовность и в будущем выступать перед заключенными, обеспечивая им моральную поддержку.

В религиозном отделении "Маасиягу" содержатся заключенные, соблюдающие заповеди иудаизма. В реабилитационные программы входит изучение Торы, а в камерах запрещено иметь телевизоры. Два года назад в аналогичном отделении тюрьмы "Декель" около 85 заключенных приняли участие в виртуальной экскурсии по лагерю Аушвиц-Биркенау с использованием 3D-очков. Во время виртуального путешествия они прошли по территории крематориев, душевых, бараков и железнодорожных платформ, что стало для них эмоционально сильным переживанием.