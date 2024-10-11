Йом-Кипур: время зажигания свечей 11 октября 2024 года

Зажигание свечей и окончание поста:

Иерусалим – 17:31, 18:46

Тель-Авив – 17:51, 18:48

Хайфа – 17:41, 18:47

Беэр-Шева – 17:53, 18:48

Эйлат – 17:43, 18:49

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословения:

1. "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т ве-ше́ль Йом а-Кипури́м" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать свечу субботы и Йом-Кипура).

2. "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, шеэхея́ну векиема́ну веигия́ну лазма́н азэ́" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Йом-Кипур ставит перед людьми двойную задачу: мы должны демонстрировать готовность просить прощения и умение прощать других. Признать свои ошибки и попросить прощения нелегко, так как люди склонны защищать свою правоту. Умения прощать других также требует преодоления внутреннего сопротивления, так как мы часто не хотим больше иметь дело с теми, кто причинил нам боль.

Йом-Кипур требует, чтобы мы не только искали прощения у тех, кого обидели, но и были готовы простить других. Галаха предписывает не ожесточать своё сердце и принимать извинения, даже если боль была глубокой. Прощение выражает нашу способность подняться над естественными инстинктами, воплотив в себе божественные качества.

Всевышний прощает бесконечно, и мы, следуя Его примеру, должны учиться прощать вновь и вновь. В Йом-Кипур, несмотря на прежние обещания не возвращаться к ошибкам, мы снова просим прощения у Творца, надеясь на Его милосердие и веря, что Он дарует нам новый шанс на добрую запись в Книге жизни.