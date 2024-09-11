Раввин Йегуда Гилад разобрал галахические аспекты сделки по освобождению заложников

Раввин Йегуда Гилад, глава ешивы "Маале-Гильбоа", раввин кибуца Лави и бывший член кнессета от блока "Авода-Меймад", опубликовал разбор галахических источников в свете планирующейся сделки по освобождению заложников, которых удерживает в Газе ХАМАС. По мнению Гилада, при вынесении решения следует учитывать исторический контекст, в котором принимались те или иные религиозные постановления.

Гилад процитировал мишну из талмудического трактата "Гитин", где говорится: "Не выкупают пленных дороже их стоимости ради улучшения мира". Причина этого ограничения заключается в том, чтобы не поощрять врагов Израиля захватывать ещё больше евреев. Противники сделки рассуждают аналогичным образом: если нельзя платить чрезмерные суммы денег, чтобы не поощрять врагов к захвату заложников, то, когда речь идёт об освобождении убийц-террористов, придерживающихся смертоносной религиозной идеологии и открыто заявляющих о своей цели убить как можно больше евреев, тем более такая сделка недопустима и запрещена.

В качестве контраргумента раввин сделал упор на другой запрет, упомянутый в той же мишне: "Не убегают из плена ради улучшения мира". Причина этого запрета – в том, чтобы враги, удерживающие пленных, не ужесточили охрану и не усилили страдания оставшихся в плену. Йегуда Гилад задаётся риторическим вопросом, существует ли хотя бы один законоучитель, который утверждал бы, что военные операции по освобождению заложников противоречат Галахе?

По мнению раввина, галахические авторитеты понимают, что реалии, о которых говорит мишна, отличаются от нынешних. Мишна описывает еврейскую общину, зависящую от милости других народов, тогда как нынешняя реальность – это суверенное государство Израиль, обладающее военной мощью, которое в большинстве случаев умеет защищать своих граждан и наносить удары по врагам.

"Тем не менее, поскольку у нас нет галахических источников, разбирающих ситуацию с пленниками в условиях еврейского суверенитета, трудно вынести чёткое и однозначное галахическое постановление по этому вопросу, – подчеркнул Гилад. – То, что можно и нужно вынести из Галахи, – благо общества важнее блага отдельных людей. Поэтому иногда руководство вынуждено принимать тяжёлые решения, в которых есть жертва жизнями отдельных людей ради блага всего народа".

Раввин считает, что, как и в любом вопросе, связанном с конкретной ситуацией, знатоки Галахи должны полагаться на профессиональные мнения. В случае со сделкой по освобождению заложников решение должно приниматься политическим и военным руководством. "Если оно решит, что благо народа заключается в отказе от сделки, это решение будет легитимным и с точки зрения Торы, точно так же как, если оно решит, что при определённых обстоятельствах сделка – это правильный шаг ради блага всего Израиля, несмотря на связанные с ней риски (когда они одобрены системой безопасности), это решение будет легитимным и с точки зрения Торы", – подытожил Йегуда Гилад.