Идеологический фактор снизил набор в религиозную школу "Хартман" на 30%

В одном из престижных религиозных учебных заведений Иерусалима – школе "Хартман" – зафиксировано заметное снижение количества новых учеников. По данным, опубликованным на сайте Mynet, в этом году число поступающих сократилось почти на 30% по сравнению с прошлыми годами. В школе не исключают, что это может привести к закрытию одного из классов.

На фоне этого наблюдается рост интереса к другим религиозным школам столицы. В частности, активно набирает популярность лицей "Гимельфарб", а также новая школа "Маса" в южной части города, которая откроется в следующем учебном году.

По мнению некоторых родителей, снижение популярности "Хартмана" связано не с уровнем образования, а с идеологическим имиджем школы. Некоторые из них отмечают, что до войны школа воспринималась как место, сочетающее религиозность с либеральным, открытым мировоззрением – что для многих было плюсом. Однако после 7 октября, утверждают родители, отношение к такому подходу изменилось: в условиях войны и общественного напряжения родители стали более чувствительными к вопросам, связанным с национальной идентичностью и отношением к противнику .

В недавнем интервью глава института "Хартман", раввина доктор Даниэль Хартман выразил мнение, что Израиль несет часть ответственности за жертвы среди мирного населения Газы и должен признать это. Еще один случай, вызвавший бурную реакцию, произошел в филиале школы для девочек. Вдова бойца, погибшего в кибуце Беэри, во время лекции негативно высказалась о жителях Газы. По ее словам, одна из преподавательниц попыталась ее прервать, заявив, что такие слова "не соответствуют духу школы". Позже преподавательница пояснила, что хотела лишь напомнить о присутствии младших учениц и необходимости учитывать их возраст при обсуждении травматичных тем.

Администрация школы прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что снижение набора в мужской школе объясняется объективными факторами – в частности, открытием новых учебных заведений в городе. В женской школе, по их словам, набор продолжает расти. В официальном заявлении руководство подчеркивает, что "Хартман" на протяжении многих лет остается важной частью сионистско-религиозного сообщества Иерусалима и предлагает уникальное сочетание либеральной религиозной традиции, высокого академического уровня и социальной ответственности. В администрации также напомнили, что четверть выпускников школы становятся офицерами ЦАХАЛа, а многие ученики и преподаватели активно участвуют в волонтерской и общественной деятельности.