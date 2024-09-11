В Киеве состоится прощание с погибшим на фронте сыном Главного раввина Украины

12 сентября в Центральной синагоге Киева состоится прощание с Матитьягу (Антоном) Самборским, приемным сыном Главного раввина Украины Моше Асмана и его супруги Ханны. После прощания кортеж отправится на еврейское кладбище, где состоятся похороны погибшего.

Ранее раввин Асман сообщил, что 24 июля во время боя его сын пропал без вести. Через несколько дней его семья получила официальное уведомление о гибели солдата. У Матитьягу остались жена и маленькая дочь, появившаяся на свет в мае этого года.

Антон Самборский был усыновлен семьей раввина в 2002 году, в 11-летнем возрасте. Мальчик получил еврейское имя Матитьягу (Моти) в честь лидера восстания Маккавеев против Селевкидского царства – события, ставшего основой праздника Ханука.